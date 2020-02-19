Заполнения сайта товаром

Для сайта отзовика, который делает описание проектов. Нужно собрать ключи/синонимы которые идентифицируют проект (просмотреть различные вариации названия вместе/отдельно/на русском), порог частотности для названий/ключей от 1 " " (фразовая). Отправляю вам список url на проекты, по ...
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Здравствуйте нужно заполнить товаром сайт на Бизнес битриксе
могу подробнее объяснить
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