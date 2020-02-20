Подробный технические SEO аудит

Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок254 просмотра
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переделали сайт https://bit.ly/2P7eWwQ

  • нужен глубокий именно технический SEO аудит
  • понять где ошибки 404
  • где дубли страниц
  • что закрыть в роботс
  • где прописать каноникал и так далее
приложите примеры ваших технических аудитов чтобы понимать за что мы будем платить
4 года назад
Maxglot
Максим 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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