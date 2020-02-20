Здравствуйте. Прилагаю ключевые слова. Нужно их оценить на частотность. То есть эффективны ли они для продвижения и какой трафик могут дать. Цена? Срок?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу специалиста, кто приведёт 10 лидов в тематике – Защитные конструкции на окна и двери под ключ. Выбор канала привлечения за исполнителем. Отдельно создание продающих сайтов или РК не предлагать. Рассмотрю только тех, кто делает лиды под ключ. За каждого лида готов платить до 700 руб.
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