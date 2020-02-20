Ищу специалиста, кто приведёт 10 лидов

$100
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки168 просмотров
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Ищу специалиста, кто приведёт 10 лидов в тематике – Защитные конструкции на окна и двери под ключ. Выбор канала привлечения за исполнителем. Отдельно создание продающих сайтов или РК не предлагать. Рассмотрю только тех, кто делает лиды под ключ. За каждого лида готов платить до 700 руб.

4 года назад
guest_15822529346971
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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