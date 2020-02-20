Оценить ключевые слова на частотность.

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок240 просмотров
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Здравствуйте.

Прилагаю ключевые слова. Нужно их оценить на частотность. То есть эффективны ли они для продвижения и какой трафик могут дать.

Цена? Срок?

4 года назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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