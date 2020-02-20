Оценить ключевые слова на частотность.

Здравствуйте, нужно провести seo-оптимизацию для сайта [url=https://azino777-sloty.com/]https://azino777-sloty.com/[/url], привлечь трафик и увеличить пузомерки. Нужен специалист с опытом и желательно с отзывами, возможен долгосрочный найм. Срок на выполнение задачи один месяц. Бюджет на рекламу 200$
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Здравствуйте.
Прилагаю ключевые слова. Нужно их оценить на частотность. То есть эффективны ли они для продвижения и какой трафик могут дать.
Цена? Срок?
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