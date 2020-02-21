SEO, контент-менеджер

Ищем SEO специалиста, контент-менеджера для продвижения проекта по парсингу, скрейпингу данных и автоматизации процессов на сайтах.

Более подробное описание проекта здесь - https://clck.ru/Lk9Ko

Продвижение в ПС google.

Язык - английский.

ГЕО - США + остальные англоговорящие.

Список работ, которые надо сделать по нашему мнению:

Собрать семантическое ядро по запросам web parsing, web scraping.

Найти запросы по которым гуглятся конкуренты, расширить запросы web parsing, web scraping, т.е. понять какие еще можно использовать запросы для получения трафика.

Сделать на основе семантического ядра ТЗ для копирайтинга статей.

Собрать статьи конкурентов, которые наиболее актуальны для SEO, сделать ТЗ на копирайтинг данных статей.

Разработать структуру сайта.

Копирайт, рерайт статей надо делать либо самому, либо найти копирайтера и координировать его работу.

Список конкурентов:

https://www.octoparse.com/

https://www.parsehub.com/

https://www.mozenda.com/

https://www.import.io/

https://dexi.io/

https://www.diffbot.com/

https://www.scrapestorm.com/

Сам сервис находится на этапе разработки, SEO надо для первых клиентов, когда сервис будет запущен.