SEO, контент-менеджер

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Ищем SEO специалиста, контент-менеджера для продвижения проекта по парсингу, скрейпингу данных и автоматизации процессов на сайтах.
Более подробное описание проекта здесь - https://clck.ru/Lk9Ko
Продвижение в ПС google.
Язык - английский.
ГЕО - США + остальные англоговорящие.
Список работ, которые надо сделать по нашему мнению:
- Собрать семантическое ядро по запросам web parsing, web scraping.
- Найти запросы по которым гуглятся конкуренты, расширить запросы web parsing, web scraping, т.е. понять какие еще можно использовать запросы для получения трафика.
- Сделать на основе семантического ядра ТЗ для копирайтинга статей.
- Собрать статьи конкурентов, которые наиболее актуальны для SEO, сделать ТЗ на копирайтинг данных статей.
- Разработать структуру сайта.
Список конкурентов:
Сам сервис находится на этапе разработки, SEO надо для первых клиентов, когда сервис будет запущен.
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