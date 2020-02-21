SEO, контент-менеджер

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок516 просмотров
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Ищем SEO специалиста, контент-менеджера для продвижения проекта по парсингу, скрейпингу данных и автоматизации процессов на сайтах.

Более подробное описание проекта здесь - https://clck.ru/Lk9Ko

Продвижение в ПС google.

Язык - английский.

ГЕО - США + остальные англоговорящие.

Список работ, которые надо сделать по нашему мнению:

  • Собрать семантическое ядро по запросам web parsing, web scraping.
  • Найти запросы по которым гуглятся конкуренты, расширить запросы web parsing, web scraping, т.е. понять какие еще можно использовать запросы для получения трафика.
  • Сделать на основе семантического ядра ТЗ для копирайтинга статей.
  • Собрать статьи конкурентов, которые наиболее актуальны для SEO, сделать ТЗ на копирайтинг данных статей.
  • Разработать структуру сайта.
Копирайт, рерайт статей надо делать либо самому, либо найти копирайтера и координировать его работу.

Список конкурентов:

https://www.octoparse.com/

https://www.parsehub.com/

https://www.mozenda.com/

https://www.import.io/

https://dexi.io/

https://www.diffbot.com/

https://www.scrapestorm.com/

Сам сервис находится на этапе разработки, SEO надо для первых клиентов, когда сервис будет запущен.

4 года назад
ftipip
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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