Комплексное продвижениет сео. Интернет магазин строительных материалов

Добрый день. Проект : интернет магазин строительных материалов. stroymall.by . Регион /Минск и минская область.Магазин новый. Пока для сео ничего не делалось. В теме сео есть понимание. Ищу в помощь себе специалиста по данной тематике.

Комплексное продвижение .

На первом этапе мне надо:1.Собрать семантическое ядро. (Может даже на основе конкурентов, чтобы быстрее дело пошло)2. На основе ядра, выделить основные ключи, которые будут на листинге товаров, в тексте как на листинге так и тексте статей.3. Подготовить на основе выделенных ключей, задание копирайтеру.4. Прописание тайтлов, метатегов, покупка ссылок и другие важные моменты, которые надо будет сделать.,.................Сайты, которые на мой взгляд отлично сделаны под сео и с которых я брал идеи для реализации своего магазина.isolux.ruleroymerlin.ruМой конкурент по городу postroyka.by...................Жду вашего предложения по сотрудничеству. Спасибо за внимание.