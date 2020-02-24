Сбор семантического ядра для ютуб + поиск 10-ти каналов-конкурентов

1. Необходимо собрать семант по темам: 1.лидерство в команде, бизнес - среда; 2. продюсирование деловых событий 3. Экспертность и передача опыта 4. инсайт-интервью

2. Что можно включать и расширять по похожим направлениям:

деловая коммуникация

методология обучения

модерация событий

развивающая среда

эффективная команда

деловое событие

организация мероприятий

психология для руководителей

Развивающая среда

стили управления

психология управления

социальная психология и т.д. (полный список пришлю откликнувшемуся исполнителю)

3. Запросы разделить по вкладкам по направлениям:

1. Бизнес

2. Продюсеры

3. Эксперты

4. Интервью

4. Запросы нужно поделить по столбцам на частотность:

- Высокочастотные

- Среднечастотные

- Низкочастотные

5. минус слова нужно собрать в отдельной вкладке "минус слова". Исключения, которые обязательно нужно учесть:

- все, что связано с инвестициями и финансовой грамотностью (мы про общение людей, а не работу с деньгами)

- имена звезд (мы работаем с бизнесом, но не с шоу-бизнесом) Их в этот список можно не включать, но и в "запросы" не добавлять

6. C помощью ключевых слов найти 10 активных каналов конкурентов (активный - кол-во видео 20+, дата публикации последних не позднее 1 месяца, подписчики от 1000)

Обязательные требования

- формат фала excel,

- запросы на 4-ех вкладках с делением по столбцам по частотности

- минус слова на пятой вкладке

- каналы-конкуренты на шестой