Переезд wordpress на бесплатный https

$15
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок468 просмотров
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Новостной сайт на wordpress, нужно аккуратно для SEO (редиректы, ссылки) переехать на бесплатный SSL сертификат

WordPress
4 года назад
Dmitr2015
Дмитрий 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад