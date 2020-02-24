Исправить географическое ранжирование сайта в Google

Добрый день!

Имеется сайт с объявлениями о продаже товара в разных городах. В целом сайт ранжируется хорошо.

Однако у некоторых городов в Google наблюдается сбой с географическим ранжированием.

Например, если набрать в поиске «продажа товара» или«продать товар» в Харькове, то Google в результатах покажет специализированную для этого города страницу:

https://site.com/ua/xarkovskaya-oblast/kharkiv/tovar

Так и должно быть. Всё отлично.

Аналогично Google покажет правильные страницы для другихгородов. Например, Киев, Львов, Мариуполь и прочие.

Однако если запрос «продажа товара» или «продать товар» набратьв Одессе, то покажется специализированная страница для Киева:

https://site.com/ua/kiev/kiev/tovar

Естественно, такая страница в Одессе ранжируется хуже, чеммогла бы специализированная для этого города.

Есть и другие проблемные города, где Google путается сгеографией.

Функционально страница для Одессы ничем не отличается отстраницы для Харькова. Почему Google по-разному понимает географию для разных городов для нас остается тайной.

Сможете ли вы нам помочь разрешить эту задачу?