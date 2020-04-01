Крауд-маркетинг / линкбилдинг

Добрый день! Имеется сайт с объявлениями о продаже товара в разных городах. В целом сайт ранжируется хорошо. Однако у некоторых городов в Google наблюдается сбой с географическим ранжированием. Например, если набрать в поиске «продажа товара» или«продать товар» в ...
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Доброго дня !
Ищу специалиста на выполнение задачи по крауд-маркетингу (линкбилдингу). Только ручной естественный, белый метод продвижения.
ГЕО: РБ
Приоритет - площадки в доменной зоне .by или .ru
Интернет-магазин, Минск. Категория товаров - велосипеды.
Что интересует:
- Публикации сообщений на тематических и около тематических форумах, (содержащих неявную рекламу компании, бренда в виде рекомендации, совета или передачи личного опыта) с обратной ссылкой на сайт. Список интересующих страниц предоставим дополнительно.
- Публикации аналогичных комментариев к статьям.
- Публикации аналогичных комментариев на отзовиках.
- Приветствуются сервисы вопрос-ответов (mail.ru, яндекс.кью и остальные)
- ИКС площадки >30.
- Площадка не должна быть под фильтром.
- Ссылки должны быть качественными, живыми, с каким-то посылом и смыслом.
- Аккаунты с регистрацией не ранее 3 месяцев и от 50 постов, незаспамленные (т.е. полезных сообщений должно быть не менее 50%), без штрафных баллов, отрицательной репутации или других санкций.
Отчет должен быть в файле эксель с анкорами, адресами линков и ссылки на тему форума, где была проставлена ссылка.
жду предложений
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