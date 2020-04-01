Крауд-маркетинг / линкбилдинг

Поисковые системы (SEO)Завершен2 заявки252 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня !

Ищу специалиста на выполнение задачи по крауд-маркетингу (линкбилдингу). Только ручной естественный, белый метод продвижения.

ГЕО: РБ

Приоритет - площадки в доменной зоне .by или .ru

Интернет-магазин, Минск. Категория товаров - велосипеды. 

Что интересует:

  • Публикации сообщений на тематических и около тематических форумах, (содержащих неявную рекламу компании, бренда в виде рекомендации, совета или передачи личного опыта) с обратной ссылкой на сайт. Список интересующих страниц предоставим дополнительно.
  • Публикации аналогичных комментариев к статьям.
  • Публикации аналогичных комментариев на отзовиках.
  • Приветствуются сервисы вопрос-ответов (mail.ru, яндекс.кью и остальные)
Требования:

- ИКС площадки >30.

- Площадка не должна быть под фильтром.

- Ссылки должны быть качественными, живыми, с каким-то посылом и смыслом.

- Аккаунты с регистрацией не ранее 3 месяцев и от 50 постов, незаспамленные (т.е. полезных сообщений должно быть не менее 50%), без штрафных баллов, отрицательной репутации или других санкций.

Отчет должен быть в файле эксель с анкорами, адресами линков и ссылки на тему форума, где была проставлена ссылка.

жду предложений

4 года назад
MaksFrai
Антон 
31 годБеларусь
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ReyaReya
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$8
5 дней
все выполнено в оговоренные сроки и условия
Всё отлично, своевременная оплата.