Крауд-маркетинг / линкбилдинг

Доброго дня !

Ищу специалиста на выполнение задачи по крауд-маркетингу (линкбилдингу). Только ручной естественный, белый метод продвижения.

ГЕО: РБ

Приоритет - площадки в доменной зоне .by или .ru

Интернет-магазин, Минск. Категория товаров - велосипеды.

Что интересует:

Публикации сообщений на тематических и около тематических форумах, (содержащих неявную рекламу компании, бренда в виде рекомендации, совета или передачи личного опыта) с обратной ссылкой на сайт. Список интересующих страниц предоставим дополнительно.

Публикации аналогичных комментариев к статьям.

Публикации аналогичных комментариев на отзовиках.

Приветствуются сервисы вопрос-ответов (mail.ru, яндекс.кью и остальные)

- ИКС площадки >30.

- Площадка не должна быть под фильтром.

- Ссылки должны быть качественными, живыми, с каким-то посылом и смыслом.

- Аккаунты с регистрацией не ранее 3 месяцев и от 50 постов, незаспамленные (т.е. полезных сообщений должно быть не менее 50%), без штрафных баллов, отрицательной репутации или других санкций.

Отчет должен быть в файле эксель с анкорами, адресами линков и ссылки на тему форума, где была проставлена ссылка.

жду предложений