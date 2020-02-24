Прогнать сайт в Netpeak Spider

Добрый день! Имеется сайт с объявлениями о продаже товара в разных городах. В целом сайт ранжируется хорошо. Однако у некоторых городов в Google наблюдается сбой с географическим ранжированием. Например, если набрать в поиске «продажа товара» или«продать товар» в ...