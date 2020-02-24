Линкбилдинг outreach для проекта в США

Поисковые системы (SEO)Закрыт5 заявок235 просмотров
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Задача

Регион: США, английский язык

Тематика: Медицинская марихуана (все законно)

Необходим именно аутрич, т.е. вручную договариваться с владельцами ресурсов, блогерами, СМИ

Объем: 30 в первый месяц, 60 во второй, последующие больше

Требования

Необходимо наличие кейсов аутрича с западными ресурсами.

Знание английского на высоком уровне

4 года назад
yurygavrilov
Юрий 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад