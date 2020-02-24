Создание и seo-продвижение проекта с нуля, информационник

Самостоятельно занимаюсь продвижением сайтов - информационников в разных тематиках. необходимы еще специалисты для параллельного ведения проектов, возможно в офис.

В поисках специалиста который возьмет с нуля сайт, будет его вести и займется продвижением.

Отберу сразу несколько человек для работы, задание идентичное для каждого.

Начинаем с нуля, с выбора домена, предоставляю вам хостинг. Устанавливаем бесплатный wordpress шаблон.

План который меня устраивает:

Выбор будущих рубрик с минимальной конкуренцией

Проработка одной из рубрик (кластер СЯ)

Поиск копирайтеров и отравка ТЗ для них

Оформление и публикация статей на сайте

Проставление и покупка ссылок

Необходимо как можно быстрее достичь хотя бы минимального роста позиций по вашим ключам. Вы можете предоставить свой план, но при этом необходимо достичь минимального роста позицией за короткий период. Работа над дизайном будет осуществляться после достижения результатов.

Необходимые навыки:

Умения самостоятельно делать минимальные правки страниц/меню и других элементов на сайте (html,css)

Умения работы с сервисами покупки статейных ссылок, а так же ручное проставление крауд ссылок(или поиск исполнителя)

Анализ конкурентности запросов

Опыт работы с Key Collector (или аналогами)

Организации работы с подрядчиками (копирайтерами,линкбилдерами)

Гарантирую своевременную оплату, оперативную обратную связь, длительное сотрудничество при достаточной квалификации.