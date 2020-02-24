Yelp продвижение в Калифорнии

Необходимо продвинуть аккаунт на первые страницы на сайте yelp.com. Фирма занимается кейтерингом по Калифорнии. Сразу скажу, что предложения "можно попробовать" или "возможно я смогу" и в таком духе, не особо хочется видеть!! Оплата по факту или частично, когда будет виден результат! Можно быструю сделку оформить. Предоплат не будет, без какого либо результата так как здесь нужно понимать алгоритм и уметь продвигать именно на этом сайте! СЕОшники не могут этого сделать! Если получится продвинуть аккаунт, то будет заключен контракт на долгосрочное сотрудничество и работа обеспечена на долго!!!

Специалист должен быть профессионалом в этой сфере и иметь опыт в работе с Yelp.