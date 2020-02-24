Yelp продвижение в Калифорнии

Необходим специалист для SEO аудита и продвижения обновленного интернет магазина автозапчастей со своим уникальным контентом. Товарные позиции каждый день добавляются новые, асортимент постоянно меняется. Интересует в первую очередь переход из поисковых систем при поиске по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо продвинуть аккаунт на первые страницы на сайте yelp.com. Фирма занимается кейтерингом по Калифорнии. Сразу скажу, что предложения "можно попробовать" или "возможно я смогу" и в таком духе, не особо хочется видеть!! Оплата по факту или частично, когда будет виден результат! Можно быструю сделку оформить. Предоплат не будет, без какого либо результата так как здесь нужно понимать алгоритм и уметь продвигать именно на этом сайте! СЕОшники не могут этого сделать! Если получится продвинуть аккаунт, то будет заключен контракт на долгосрочное сотрудничество и работа обеспечена на долго!!!
Специалист должен быть профессионалом в этой сфере и иметь опыт в работе с Yelp.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен2 года назад
Самостоятельно занимаюсь продвижением сайтов - информационников в разных тематиках. необходимы еще специалисты для параллельного ведения проектов, возможно в офис. В поисках специалиста который возьмет с нуля сайт, будет его вести и займется продвижением. Отберу сразу несколько человек ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо написание отзыва на яндекс. карты. Стоимость - 50 рублей за опубликованный отзыв.Поисковые системы (SEO)34 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно проверить все страницы сайта (около 10000) на ошибки в Netpeak Spider. Выгрузить отчеты в excelПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт4 года назад
[b]Задача[/b] Регион: США, английский язык Тематика: Медицинская марихуана (все законно) Необходим именно аутрич, т.е. вручную договариваться с владельцами ресурсов, блогерами, СМИ Объем: 30 в первый месяц, 60 во второй, последующие больше [b]Требования[/b] Необходимо наличие кейсов аутрича с западными ресурсами. Знание английского ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня ! Ищу специалиста на выполнение задачи по крауд-маркетингу (линкбилдингу). Только ручной естественный, белый метод продвижения. ГЕО: РБ Приоритет - площадки в доменной зоне .by или .ru Интернет-магазин, Минск. Категория товаров - велосипеды. Что интересует:[list][*]Публикации сообщений на тематических и около ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Имеется сайт с объявлениями о продаже товара в разных городах. В целом сайт ранжируется хорошо. Однако у некоторых городов в Google наблюдается сбой с географическим ранжированием. Например, если набрать в поиске «продажа товара» или«продать товар» в ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен линкбилдер для продвижения сайта [url=http://podarokbabushke.com/]http://podarokbabushke.com/[/url]Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт4 года назад
- $15
Новостной сайт на wordpress, нужно аккуратно для SEO (редиректы, ссылки) переехать на бесплатный SSL сертификатПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт4 года назад
Для сайта автосервиса нужно сделать сео аудит. Указывайте стоимость и время работ.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт4 года назад