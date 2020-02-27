Нужен сбор запросов у сайта в ТОП50

Конечная цель найти доноров для размещенияанкорных/базанкорных ссылок. Искать по всему интернету не нужно, мы сделали выгрузкидоноров по интересующим нас URL конкурентов с сервиса ahrefs.com. Объем задачи Размеры выгрузки порядка 3000 доноров и еще больше урлов. Нонужно найти: -120 сайтов ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сбор запросов для одного сайта, которые на данный момент находятся в ТОП50 Яндекса и Гугла.
Регион - Москва.
На выходе нужен файл с запросами и частотностью запросов.
Если не можете указать цену без сайта - пишите в личку, дам адрес сайта.
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