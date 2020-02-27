Нужен сбор запросов у сайта в ТОП50

Нужен сбор запросов для одного сайта, которые на данный момент находятся в ТОП50 Яндекса и Гугла.

Регион - Москва.

На выходе нужен файл с запросами и частотностью запросов.

Если не можете указать цену без сайта - пишите в личку, дам адрес сайта.