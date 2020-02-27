Нужен специалист по SEO

Необходимо просканировать наш интернет-магазин на 60 000 товаров и найти на сайте источники ссылок с большими буквами в урлах.Мы вроде везде большие буквы в урлах изничтожили их, но я-вебмастер продолжает их видеть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по сео, тематика автосервисы, регион Москва. Желательно чтобы составили план по выходу сайта на первые позиции по времени и дате.
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