Нужно провести СЕО оптимизацию сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт16 заявок224 просмотра
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Для нашего сайта https://reporter.lviv.ua/ нужег опытний СЕО специалист для продвижения сайта. 

Нужно будет провести сбор и анализ ядра сайта, структуры сайта, провести внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта, обеспечить высокии позиции в видаче поисковых запросов.  Если сможете оптимизировать и поднять наш сайт в поисках тогда ждем вашых откликов. 

4 года назад
reportetlviv
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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