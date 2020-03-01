Продвижение сайта

Ищу начинающего специалиста для продвижения сайта игрушек igrushki.co.ua. За процент от дохода с продаж (это от 10 до 20% от цены на сайте).

Написание нужных текстов, оплату внешних ссылок и других расходов гарантирую, как и честное выполнение по выплате процента с дохода.

Рассчитываю на долговременное сотрудничество.