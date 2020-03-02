SEO проблема

Есть сайты одной тематики, на них наложено ограничение с сентября 2019 года, действий для получения данного ограничения не было сделано, не было продвижения сайтов вообще, есть вероятность что это из-за рекламных Google ботов которые проверяют доступность сайтов, в метрике есть их посещения, необходимо убрать данную проблему.