Проблемы с гугл выдачей или работе сайта

Добрый день. Необходимо проконсультировать по SEO оптимизации. [list=1][*]Какое количество внешних ссылок (анкерные, без анкорные) безопасно размещать в неделю? [*]Какие основные факторы ранжирования для гугла и дакдакгоу?[*]Через какое время внешние ссылки дают эффект для Гугл?[*]Накрутка поведенческих факторов: нужна ...
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Сайт работает с 2017 года, всё начало индексироваться хорошо, но в ближайшие пол года сайт начал сильно просидать в поисковой выдачи гугл относительно конкурентов. За эти пол года на сайте много чего менялось.
Юрлы и Категории и другое. Но чтобы по ключивым запросам сайт был на 100 месте в выдаче гугл это перебор.
CMS Prestashop 1.6.1.24
Thems Panda
С разработчиками шаблона не связывался, хотя насколько я понимаю в шаблоне тоже есть косяки.
Вообщем ищу человека который знает что к чему в Prestashop и разбирается с выдачей в гуле.
П.С. Возможно я что-то накосячил в шаблоне или хостинге.
П.С.С. Да бюджет не большой (на этот проект), но если человек попадётся ответственный и заинтересованный, работа будет постоянно так как нужна будет помощь закончить новую версию сайта, а там и текст писать и сео делать и всякие штучки =)
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