Проблемы с гугл выдачей или работе сайта

Сайт работает с 2017 года, всё начало индексироваться хорошо, но в ближайшие пол года сайт начал сильно просидать в поисковой выдачи гугл относительно конкурентов. За эти пол года на сайте много чего менялось.

Юрлы и Категории и другое. Но чтобы по ключивым запросам сайт был на 100 месте в выдаче гугл это перебор.

CMS Prestashop 1.6.1.24

Thems Panda

С разработчиками шаблона не связывался, хотя насколько я понимаю в шаблоне тоже есть косяки.

Вообщем ищу человека который знает что к чему в Prestashop и разбирается с выдачей в гуле.

П.С. Возможно я что-то накосячил в шаблоне или хостинге.

П.С.С. Да бюджет не большой (на этот проект), но если человек попадётся ответственный и заинтересованный, работа будет постоянно так как нужна будет помощь закончить новую версию сайта, а там и текст писать и сео делать и всякие штучки =)