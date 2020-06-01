Кластеризация

Необходимо докластеризовать эксель файл с 4200 запросами.

Описание

Есть программа которая делает кластеризацию запросов по смыслу, пример на 3 запросах:

окно с деревянной ручкой

окна для дома с деревянными ручками

окна для дома

в данном случае, первые два запроса пойдут в группу 1, третий запрос пойдет в группу 2, но программа вопервых допускает ошибки и не делает кластеризацию по ТОП-10 поисковой системы, для этого и требуется человек который докластеризует Семантическое яндро по ТОП-10 поисковой системы.

Кол-во запросов Цена

2000 ﻿ ﻿ ﻿1000р

4000 ﻿ ﻿ 1800р

6000 ﻿ ﻿ 3700р

8000 ﻿ ﻿ 3300р

10 000 ﻿ ﻿ 3900р

Прайс-лист актуален до 30..06.2020г