Сайт магазина плохо индексирован в Яндекс, почти нет выдачи по нужным ключевым фразам. 6 категорий, 30 позиций товаров. в сумме. Требуется:

- объяснить проблему используя факты

- сделать тэги для 2-х товаров для всех 6 категорий / или сделать все 30 позиций

- выдать рекомендации для будущих товаров

Есть еще другие сайты и ресурсы для дальнейшей работы.