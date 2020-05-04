Seo сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен22 заявки288 просмотров
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Сайт магазина плохо индексирован в Яндекс, почти нет выдачи по нужным ключевым фразам. 6 категорий, 30 позиций товаров. в сумме. Требуется:

- объяснить проблему используя факты

- сделать тэги для 2-х товаров для всех 6 категорий / или сделать все 30 позиций

- выдать рекомендации для будущих товаров

Есть еще другие сайты и ресурсы для дальнейшей работы. 

4 года назад
guest_15832796454901
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Revoult
Артем 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$124
30 дней
WMZ
Артем показал себя компетентным и инициативным специалистом. Хорошо знает инструменты, аргументирует свои советы данными статистики. Уверенно чувствует причнно-следственные связи, хорошо прогнозирует изменение во времени важных параметров мониторинга. Всегда следует канонам деловой этики. Работа с ним была продлена по окончании основного срока заказа.
Очень отзывчивый клиент. Точно знает, что ему нужно, внимательно выслушивает и следует рекомендациям. При работе с сайтом ни разу не возникало проблем с отсутствием контента - Антон самостоятельно пишет тексты и предоставляет всю необходимую информацию.
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