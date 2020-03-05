Консультация по SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок269 просмотров
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Добрый день. Необходимо проконсультировать по SEO оптимизации. 

  • Какое количество внешних ссылок (анкерные, без анкорные) безопасно размещать в неделю?
  • Какие основные факторы ранжирования для гугла и дакдакгоу?
  • Через какое время внешние ссылки дают эффект для Гугл?
  • Накрутка поведенческих факторов: нужна ли, есть нужна, то есть ли сервис?
  • Как лучше размещать внешние ссылки? Они должны ссылаться на главную, или на разные страницы сайта?
  • Стоит ли пользоваться сеохаммером?
  • Где лучше закупать внешние ссылки?
  • Нужно ли закупать вечные ссылки?
  • Нужен ли большой околоссылочный текст?
  • Какую лучше использовать клоаку?
  • Эффективно ли использовать хрумер?
За какое время время сайт появится в ТОП-10 при условии:1 Домену менее месяца2 Каждый день размещаются СЕО статьи 2 шт. Утром и вечером с уникальным картинками к статьям3 Сайт оптимизирован по SERanking 95%, по pr-cy 85%4 Ссылки внешние анкерные и безанкорные в соотношении 50/50 закупаются 300 шт в неделю5 Частотность запросов: самые высокочастотные запросы 50к-70к в месяц по гуглу, по яндексу от 25-45к в мес6 Среднечастотные запросы: от 5 до 15к в месяц по гуглу и яндексу7 Низкочастотные запросы: от 1 до 5к в месяц по гуглу и яндексу8 Адаптивный дизайн9 На каждой странице прописаны уникальные тайтл, дескрипшен и т.д.
4 года назад
ryabtsevvova
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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