Консультация по SEO

Добрый день. Необходимо проконсультировать по SEO оптимизации.

Какое количество внешних ссылок (анкерные, без анкорные) безопасно размещать в неделю?

Какие основные факторы ранжирования для гугла и дакдакгоу?

Через какое время внешние ссылки дают эффект для Гугл?

Накрутка поведенческих факторов: нужна ли, есть нужна, то есть ли сервис?

Как лучше размещать внешние ссылки? Они должны ссылаться на главную, или на разные страницы сайта?

Стоит ли пользоваться сеохаммером?

Где лучше закупать внешние ссылки?

Нужно ли закупать вечные ссылки?

Нужен ли большой околоссылочный текст?

Какую лучше использовать клоаку?

Эффективно ли использовать хрумер?

За какое время время сайт появится в ТОП-10 при условии:1 Домену менее месяца2 Каждый день размещаются СЕО статьи 2 шт. Утром и вечером с уникальным картинками к статьям3 Сайт оптимизирован по SERanking 95%, по pr-cy 85%4 Ссылки внешние анкерные и безанкорные в соотношении 50/50 закупаются 300 шт в неделю5 Частотность запросов: самые высокочастотные запросы 50к-70к в месяц по гуглу, по яндексу от 25-45к в мес6 Среднечастотные запросы: от 5 до 15к в месяц по гуглу и яндексу7 Низкочастотные запросы: от 1 до 5к в месяц по гуглу и яндексу8 Адаптивный дизайн9 На каждой странице прописаны уникальные тайтл, дескрипшен и т.д.