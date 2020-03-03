Простановка ссылок на сайт

Нужно заняться простановкой ссылок согласно ТЗ (технических заданий) на различных платформах (блоги, форумы, сервисы вопросов/ответов, и т.д.); отобрать доноров по заданным критериям; проверить размещенные ссылки на соответствие указанным требованиям; найти новые разнообразные платформы для простановки ссылок и анализа их метрик; найти и проанализировать новые типы ссылок.

Важны опыт проставления ссылок на блогах, форумах, сервисах вопросов/ответов, и др. типах площадок; умение определять качество ссылочного донора, понимание критериев оценки качества сайтов; понимание базовых принципов внешней и внутренней поисковой оптимизации и работы поисковых роботов; понимание процесса поиска площадок-доноров для проставления ссылок; аналитический склад ума, ответственность, системность мышления, усидчивость.