Простановка ссылок на сайт

Сайт полностью выпадает из выдачи поисковика каждые 1-1.5 месяца, однако позиции и трафик только ростет.Поддержка лишь говорит о том, что сайт не соответствует из стандартам.Суть работы - выявить проблему из за которой происходит de-index и ...
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Нужно заняться простановкой ссылок согласно ТЗ (технических заданий) на различных платформах (блоги, форумы, сервисы вопросов/ответов, и т.д.); отобрать доноров по заданным критериям; проверить размещенные ссылки на соответствие указанным требованиям; найти новые разнообразные платформы для простановки ссылок и анализа их метрик; найти и проанализировать новые типы ссылок.
Важны опыт проставления ссылок на блогах, форумах, сервисах вопросов/ответов, и др. типах площадок; умение определять качество ссылочного донора, понимание критериев оценки качества сайтов; понимание базовых принципов внешней и внутренней поисковой оптимизации и работы поисковых роботов; понимание процесса поиска площадок-доноров для проставления ссылок; аналитический склад ума, ответственность, системность мышления, усидчивость.
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