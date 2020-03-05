Продвижение сайта в поисковых системах. SEO

Сайт полностью выпадает из выдачи поисковика каждые 1-1.5 месяца, однако позиции и трафик только ростет.Поддержка лишь говорит о том, что сайт не соответствует из стандартам.Суть работы - выявить проблему из за которой происходит de-index и ...