Собрать семантическое ядро

Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок281 просмотр
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Требуется собрать семантическое ядро для сайта https://birds.su/. Тематика: заработок в интернете. 100 позиций по СЧ+НЗ. Плюс 10 ТЗ для написания статей копирайтером

4 года назад
Artem189
47 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
igoor
Игорь 
42 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$25
4 дня
Превосходная работа, гораздо раньше обозначенного срока. Абсолютно доволен, бонусом получил важные для меня разъяснения и дальнейшие рекомендации! Рекомендую заказчикам однозначно!
После завершения работы с Артемом остались только положительные впечатления. Четко поставленное ТЗ, постоянная связь и мгновенная оплата. Благодарю за сотрудничество и рекомендую всем исполнителям.
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