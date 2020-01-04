zina22

Зенфира zina22

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
2 балла
4 года назад
Текст для эвакуатора
Заказчик дал задачу, внес средства в сейф и..... пропал ((( Пришлось выбивать свои заработанные деньги через арбитраж. Никому не рекомендую сотрудничать с этим безответственным человеком. Про уважение я просто молчу...
shardvova
Владимир 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Создать простой лого для сайта
Заказчик дал хорошее ТЗ, так же пример работы. Спасибо за сотрудничество!)
Владимир за час создал лого для сайта , я в шоке что так быстро, красиво , аккуратно сделал все . буду рекомендовать и сотрудничать дальнейшем. Спасибо
Ответный отзыв
webRoman777
Роман 
41 год
8 лет в сервисе
Был
3 часа назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Яндекс директ
Зенфира отличный специалист в своей нише, оказывает полезную услугу!
Роман настроил контекст рекламу Яндекс по 8 городам, дал рекомендации по сайту и цене клика. продолжаем работу.
Ответный отзыв
KingWorld
Артём 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Отзыв на яндекс картах
Рекомендую, задачи поставили четко и понятно
спасибо, рекомендую
Ответный отзыв
Maryna1991
Марина 
34 года
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 отзывов
$2
10 баллов
5 лет назад
Текст
Прекрасный заказчик, отлично объяснила задачу, требования понятные, вежливое общение. Оплачено моментально. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Отличная статья. Очевидно, что автор разбирается в теме, а не просто пересказывает чужие слова. Я довольна оперативностью и качеством. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов