Требуется разработка уникальных дескрипшенов для каждой страницы сайта. Цель - улучшение SEO и привлечение более целевой аудитории. Необходимо, чтобы тексты были информативными и соответствовали тематике страниц.
- Базы данных2 заявкиЗакрыт3 года назад
текст для эвакуатораКопирайтинг1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужно писать статьи с оригинальностью 95-100% с использованием предложенных ключевых слов. Объем около 1000 символов на статью. Приступить необходимо в ближайшее время. Жду Ваших предложений! -ключевые слова: ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт4 года назад
НАДО Создавать простой лого для сайта 215*52Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
надо сеошник чтобы провести аудит сайта и дать рекомендации по сайтуТестирование сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
надо яндекс директ настроить так чтобы конкуренты которые всегда кликают на реклам деньги не ушли, и чтобы наш реклам всегда было на первом или втором позиции. (конкурентов много и в день много раз кликают на ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен5 лет назад
надо сайт подключить к яндекс турбо, меню собирали осталось код RSS ,CSSВеб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
нужно адаптивное меню для ПК и мобильных устройств. Что должна быть иконка меню, по клику которой открывается само меню.Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт5 лет назад
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писать текстКопирайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Услуга не опубликована. Отредактируйте поля с ошибками в яндекс услугиКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт5 лет назад
надо поменять настройки на сайте, 1. Выделить ключевые слова курсивом, жирным,подчеркиванием Изменить текст на странице Убрать 1 H1 тег необходимо провести склейку301 редиректом Код длясклейки индекса HTML 1. почиститькэшСокрасить CSS, HTML, JavaScriptСжатьстраницуJS,CSS ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, необходимо разместить 1 отзыв на яндекс.картах. Стоимость отзыва: 50 рублей. Отзыв должен быть естественным, без грамматических ошибок.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
надо на лого сайта добавить 2 полоски(красный и желтый),Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
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надо писать хороший отзыв в яндекс картах .для этого вы должны быть зарегистрирован в яндексе. оплата только сбербанк 50 руб за 1 отзывКонтекстная реклама11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5Системное программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
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надо эти фото добавить на сайтеОбработка фотографий6 заявокЗакрыт6 лет назад