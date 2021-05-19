Текст для эвакуатора

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Закрыт1 заявка139 просмотров

текст для эвакуатора 

4 года назад
zina22
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$10
4 дня
Escrow
Заказчик дал задачу, внес средства в сейф и..... пропал ((( Пришлось выбивать свои заработанные деньги через арбитраж. Никому не рекомендую сотрудничать с этим безответственным человеком. Про уважение я просто молчу...

Заявки фрилансеров

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад