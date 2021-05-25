Нужно написать 4 статьи для сайта на украинском и русском

Есть 34 фотографии высокого качества с текстом. Пример текста прикрепляю (обязательно посмотрите разборчив ли текст для вас) .Требуется вручную перепечатать текст с этих фотографий в MS Word или Блокнот. Могу доверить это задание исполнителям - ...