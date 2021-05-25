Нужно написать 4 статьи для сайта на украинском и русском

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Завершен19 заявок532 просмотра

Нужно написать уникальны и небольшие (100-150 слов) статьи для сайта на двух языках украинском и русском.

4 года назад
mrvintage1592
28 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

danilovasvetlana
Марина 
33 года
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
$20
3 дня
Все отлично, текст понравился сразу без правок. Рекомендую.
Очень понравилось сотрудничество с заказчиком! Он прислал много информации о компании, ответил на все интересующие вопросы, быстро принял и оплатил работу. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

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