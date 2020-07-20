Создать простой лого для сайта

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Завершен12 заявок432 просмотра

НАДО Создавать  простой  лого для сайта 215*52

5 лет назад
zina22
35 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

shardvova
Владимир 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Владимир за час создал лого для сайта , я в шоке что так быстро, красиво , аккуратно сделал все . буду рекомендовать и сотрудничать дальнейшем. Спасибо
Заказчик дал хорошее ТЗ, так же пример работы. Спасибо за сотрудничество!)

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shardvova
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