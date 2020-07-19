Нужно нарисовать маску в черном и белом цвете (основной силуэт и черты чтобы было похоже на фото) и бирюзовый цвет вокруг глаз P.S. по желанию можно дорисовать детали которые по усмотрению художника улучшат логотип
Логотип для Клана
Нужен логотип для клана с названием BlackTeam8 BT8 надпись Белаю фон Черный
Заявки фрилансеров
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