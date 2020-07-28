TECHNOBAR.UA основное направление - продажа электроники и бытовой техники, с постепенным расширением ассортимента в плоть до одежды и корма для животных. 1.создать логотип, который будет использоваться на сайте, вывесках, ...
Логотип для женской домашней одежды "moonlioness"
Здравствуйте, необходимо разработать логотип для марки женской домашней одежды из натурального шелка, вискозного шелка и милых пижам из хлопка. Название "moonlioness". Цвет черно-белый. Хотелось бы что-то легкое, минималистичное, но в то же время стильное, простое и из мира моды. Только пожалуйста, без лун и львиц :)
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