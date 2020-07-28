Логотип для женской домашней одежды "moonlioness"

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Завершен12 заявок1062 просмотра

Здравствуйте, необходимо разработать логотип для марки женской домашней одежды из натурального шелка, вискозного шелка и милых пижам из хлопка. Название "moonlioness". Цвет черно-белый. Хотелось бы что-то легкое, минималистичное, но в то же время стильное, простое и из мира моды. Только пожалуйста, без лун и львиц :)

5 лет назад
guest_15950085175322
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

shardvova
Владимир 
24 года
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2 года назад
5 лет назад
$10
16 дней
Escrow
Всегда на связи. Быстро отвечает на сообщения. Сделал несколько вариантов, было из чего выбрать. В целом работой довольна. Рекомендую
Заказчик дал полное ТЗ, оплата в срок, рекомендую!)

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shardvova
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