Лого для соков

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Завершен14 заявок429 просмотров

есть ТЗ полное нужен лого для продажи напитков.

Детали в телегу

5 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

pixart
Артур 
33 года
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 лет назад
$30
1 день
Огромная благодарность Артуру за качественную работу. Как всегда на высшем уровне.
Рад был выполнить данный проект. Продолжаем сотрудничество с Бахтияром. Рекомендую. :)

Заявки фрилансеров

pixart
Артур 
33 года
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Андрей
 
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