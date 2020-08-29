Разработка макета объявления "Окна и двери ПВХ"

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен6 заявок613 просмотров
#1$10

Необходимо разработать макет рекламного объявления для компании, занимающейся продажей оконных и дверных пвх конструкций. Соотношение сторон 3:2 (ш:в).

Лого компании во вложении. Логотип в высоком качестве, как и контактную информацию компании вышлю победителю конкурса.

5 лет назад
boyarshinovivan
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

Ar2871
Артем 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
#1
Спасибо за макет объявления!
И Вам большое спасибо!

Заявки фрилансеров

Владислав
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Ar2871
Артем 
43 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
#1
Александр
 
51 год
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Был
8 часов назад
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Руслан
 
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Тимофей
 
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Владислав
 
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5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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