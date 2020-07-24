Разработать Логотип для группы клининговых компаний.

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок1378 просмотров
#1$70

Разработка логотипа. Название в логотипе на украинском языке - КЛІНЕВЕРСУМ ГРУП група компаній.

В Лого можно использовать пять звёзд как в пятизвездочных отелях. В состав входит пять партнёрских компаний предоставляющих клининговые  услуги в разных направлениях, таких как - чистка фасадов, стирка для отелей и ресторанов, промышленная уборка и вывоз мусора, ну вообщем всё что связано с клинингом. Лого должно быть строгим и лаконичным без лишних деталей. Цвета как для клининговой сферы сине-голубой-серый пример цветов прилагаю.

5 лет назад
chepa79
45 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад

Победитель конкурса

patrickstul
Виктор 
33 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
#1
Я очень благодарен за участие Виктора в моём конкурсе! Его лого оказался самым лучшим! Он учёл наше пожелание в лаконичности, подобрал прекрасный строгий шрифт и использовал четырёхконечную звезду. Всё это идеально и не перегружено лишними деталями. Он большой талант и как настоящий дизайнер отсекает всё лишнее))) Очень благодарен ему за его виденье, так как до этого перебрали не одну сотню вариаций и ничего не нравилось - почему в итоге и перешли к конкурсу. Спасибо Виктору, что участвовал в нём, иначе вопрос лого так и не был бы закрыт.
Очень пунктуальный заказчик с прекрасным пониманием происходящего и приятным общением. Было честью представить их бренд в таком виде. Надеюсь поработаем еще!

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patrickstul
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#1
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