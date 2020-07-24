Разработать Логотип для группы клининговых компаний.

Я очень благодарен за участие Виктора в моём конкурсе! Его лого оказался самым лучшим! Он учёл наше пожелание в лаконичности, подобрал прекрасный строгий шрифт и использовал четырёхконечную звезду. Всё это идеально и не перегружено лишними деталями. Он большой талант и как настоящий дизайнер отсекает всё лишнее))) Очень благодарен ему за его виденье, так как до этого перебрали не одну сотню вариаций и ничего не нравилось - почему в итоге и перешли к конкурсу. Спасибо Виктору, что участвовал в нём, иначе вопрос лого так и не был бы закрыт.