Логотип и Арт для Youtube канала

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Закрыт29 заявок469 просмотров

Нужно сделать логотип и арт для канала о ВР играх. Детали опишу в ЛС. Присылайсте свои заявки.

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