Zulljin

Владимир Zulljin

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Модуль для PrestaShop 1.7+ (модуль с новым способом оплаты)

    Требуется разработать модуль для PrestaShop 1.7+ с новым способом оплаты "Кредит от АльфаБанка". Модуль должен добавлять отдельный способ оплаты и выводить дополнительные поля для ввода данных клиента, таких как номер паспорта. Также необходимо предусмотреть выбор периода кредита на 3, 6 или 12 месяцев. Опционально — отправка данных в банк.

    PrestaShop
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Темизация

    Нужен друпалист в вопросе темизации Здравствуйте, нужен разбирающийся в темизации Drupal 7. Вопрос касается по темизации ноды (node.tpl.php). Необходимо темизовать один из типов материалов. Кидайте заявки, в личных сообщениях опишу подробнее суть проблемы.

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн для сайта книг на Drupal 7

    Необходимо разроботать дизайн для сайта книг и сверстать его на drupal 7. Сделать его совместимым с разнообразными гаджетами (телефонами/планшетами). Пишите ваши цену и сроки.

    Drupal
    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интерактивная карта с маршрутами и заведениями на базе Google maps

    Необходимо разроботать интерактивную карту (на подобии jakdojade.pl) для WP со следующими опциями: - формирования маршрута на основе даних введених пользователем. (Возможность выбора транспорта, времени отправления/прибытия; в описании маршрута: количество остановок/км). Информацию витягивать с гугл ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен парсер книг для Drupal

    Хочу сделать на друпал читалку. Вобщем задача следующая: 1. Необходим парсер с других сайтов файлов книг формата FB2. 2. Потом из книг извлечь текст, название, анотацию и создать ноду с разбивкой на страницы ...

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 минут назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Парсер страниц сайта в формат fb2
Все в порядке, хороший заказчик, максимальная оценка!
Всё сделано в сроки.
Ответный отзыв
neoVictor
Виктор 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Нужен парсер книг для Drupal
Drupal
Все оплачено согласно цене проекта
Програмист в drupal разбирается хорошо. Задание выполнил нормально.
Ответный отзыв