Требуется разработать модуль для PrestaShop 1.7+ с новым способом оплаты "Кредит от АльфаБанка". Модуль должен добавлять отдельный способ оплаты и выводить дополнительные поля для ввода данных клиента, таких как номер паспорта. Также необходимо предусмотреть выбор периода кредита на 3, 6 или 12 месяцев. Опционально — отправка данных в банк.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать логотип и арт для канала о ВР играх. Детали опишу в ЛС. Присылайсте свои заявки.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать парсер книг со страниц сайта в формате fb2. За деталями обращайтесь в ЛС.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен6 лет назад
Нужен друпалист в вопросе темизации Здравствуйте, нужен разбирающийся в темизации Drupal 7. Вопрос касается по темизации ноды (node.tpl.php). Необходимо темизовать один из типов материалов. Кидайте заявки, в личных сообщениях опишу подробнее суть проблемы.Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разроботать дизайн для сайта книг и сверстать его на drupal 7. Сделать его совместимым с разнообразными гаджетами (телефонами/планшетами). Пишите ваши цену и сроки.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разроботать интерактивную карту (на подобии jakdojade.pl) для WP со следующими опциями: - формирования маршрута на основе даних введених пользователем. (Возможность выбора транспорта, времени отправления/прибытия; в описании маршрута: количество остановок/км). Информацию витягивать с гугл ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Хочу сделать на друпал читалку. Вобщем задача следующая: 1. Необходим парсер с других сайтов файлов книг формата FB2. 2. Потом из книг извлечь текст, название, анотацию и создать ноду с разбивкой на страницы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад