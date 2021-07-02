Требуется доработка сайта ankara.su на платформе Wordpress. Задачи включают обновление версии Wordpress, повышение скорости загрузки страниц, улучшение дизайна и добавление нового функционала согласно согласованному техническому заданию. Работа с платным шаблоном и плагинами JetElements от Crocoblock.
Модуль для PrestaShop 1.7+ (модуль с новым способом оплаты)
Здравствуйте,
Нужно сделать модуль для оплаты Альфа банком.
Краткое описание работы модуля. Название способа оплаты "Кредит от АльфаБанка"
Обязательные опции:
1. Модуль должен добавить отдельный способ оплаты.
2. После того как клиент выбрал даный способ оплаты, клиенту нужно вывести доп поля которых нету в основном заказе (поля например, Номер паспорта и тд). Не более 5 полей.
3. Нужно добавить поле с выбором периода кредита (3, 6, 12 месцев).
Опциональные опции:
1. Отправка даных в банк (детали нужно обговаривать).
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