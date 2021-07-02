Модуль для PrestaShop 1.7+ (модуль с новым способом оплаты)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка1882 просмотра

Здравствуйте,

Нужно сделать модуль для оплаты Альфа банком.

Краткое описание работы модуля. Название способа оплаты "Кредит от АльфаБанка"

Обязательные опции:

1. Модуль должен добавить отдельный способ оплаты.

2. После того как клиент выбрал даный способ оплаты, клиенту нужно вывести доп поля которых нету в основном заказе (поля например, Номер паспорта и тд). Не более 5 полей.

3. Нужно добавить поле с выбором периода кредита (3, 6, 12 месцев).

Опциональные опции:

1. Отправка даных в банк (детали нужно обговаривать).

PrestaShop
4 года назад
Zulljin
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Микола
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на Wordpress (шаблон с конструктором Elementor)

    Требуется доработка сайта ankara.su на платформе Wordpress. Задачи включают обновление версии Wordpress, повышение скорости загрузки страниц, улучшение дизайна и добавление нового функционала согласно согласованному техническому заданию. Работа с платным шаблоном и плагинами JetElements от Crocoblock.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)11 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Битрикс

    Требуется внедрение дополнительного сервиса оплаты 'Долями' на сайте с уже установленным CloudPayments. Необходимо обеспечить возможность выбора между этими сервисами. Проект должен быть стилизован в общем стиле сайта и завершен до 06.07.21. Обязательно провести тестирование функционала с помощью тестовой транзакции.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработчик Wordpress

    Ищется разработчик Wordpress для доработки и создания нового функционала для сайта cho-kak.ru. Необходимо выполнять задачи по техническому заданию. Опыт разработки на Wordpress приветствуется.

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить отправку форм с FormLister на MODx Evolution

    Срочное исправление отправки форм на сайте с использованием FormLister в MODx Evolution. Появилась ошибка 'Не удалось отправить письмо' после замены кодов счетчиков Яндекс Метрики и добавления новых ресурсов и шаблона. Ожидается опыт решения подобных проблем.

    MODX
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки на сайте WP

    Необходимо внести правки на сайте, созданном на платформе WordPress. Задача включает в себя изменения контента и настроек, что позволит улучшить функциональность и внешний вид сайта.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработки по сайту WP

    Необходимо внести правки на сайте, основанном на WordPress. Ожидаются доработки и улучшения функционала для повышения удобства использования и производительности сайта.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать переключатель языка для мобильной версии сайта. Wordpress.

    Необходимо разработать переключатель языка для мобильной версии сайта, использующего Wordpress и плагин Polylang. Задача включает в себя настройку функционала переключения с английского на русский язык. Ожидается качественная реализация, соответствующая требованиям мобильной версии.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • В английской версии сайта иногда не работают ссылки и выходит "Error 4

    Необходимо устранить проблему с неработающими ссылками в английской версии сайта на Wordpress с использованием плагина Polylang. Ошибка 404 возникает после изменения настроек постоянных ссылок. Требуется анализ и решение для стабильной работы ссылок.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Помочь с блоками Elementor в Wordpress

    $5

    Требуется помощь в редактировании блоков Elementor на сайте Wordpress. Необходимо внести небольшие правки в layout страницы. Ожидаемое время выполнения задачи — до 10 минут. Возможен созвон для обсуждения деталей.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция tilda and bitrix24

    Требуется настроить интеграцию между Bitrix24 и Tilda таким образом, чтобы в сделки добавлялся товар, обеспечивая возможность редактирования заказа. Ищем решение, которое позволит реализовать эту функцию, если это возможно.

    Tilda
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    4 года назад