Помочь с блоками Elementor в Wordpress

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки2789 просмотров

Не очень хорошо знаком с Elementor. Нужно немного подправить layout страницы, делаем созвон с видео или если я туплю, то тогда в teamviewer.

По идее не должно занять больше 10 минут.

Пишите в telegram по моему номеру телефона указанному в профиле.

ElementorWordPress
4 года назад
boro-boro
Дмитрий 
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