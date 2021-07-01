Требуется натянуть шаблон на платформе 1С Битрикс. В приложении указаны страницы, которые необходимо адаптировать. Ожидается информация о стоимости и сроках выполнения работы.
Сделать доработки на вп
Сделать доработки на вп.
Заявки фрилансеров
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