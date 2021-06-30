Требуется исправить 27 багов на сайте, работающем на CMS 1С-Битрикс. Все ошибки со скриншотами подробно указаны в таблице, доступной по ссылке. Необходима внимательность и опыт работы с данной платформой.
Сделать интеграцию Booking+WP
Сделать интеграцию Booking+WP
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