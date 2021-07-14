Доработка проекта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки2184 просмотра

Уважаемые Исполнители.

Необходимо переработать проект на WordPress.

Проект работающий.

Подробное Техническое Задание во вложении.

Делаем все на действующем шаблоне.

Указывайте срок и стоимость.

Заранее спасибо.

WordPress
4 года назад
guest_15914273178884
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$95
7 дней
Escrow
Огромное спасибо за качественно выполненную работу! Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо Михаилу за сотрудничество! Подробное ТЗ, всегда на связи, оплата без задержек. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stawr1111
27 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Яна
 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад

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