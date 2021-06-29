Создать копию сайта и поставить на движок

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок508 просмотров

Необходимо создать полную копию многостраничного сайта с объявлениями (18+), и установить на любой удобный движок (wp, yii, laravel, dle), с сохранением структуры (урл) страниц.

Отдельно на крон нужно будет повесить мониторинг новых объявлений с автоматических добавлением в нашу базу.

DLELaravelWordPressYii
4 года назад
evgbizz
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Заявки фрилансеров

Георгий
 
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