Натянуть сайт на Битрикс

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок1543 просмотра

Лицензия СтартСверстанные страницы:http://allvega.webvolodin.ru/index.htmlhttp://allvega.webvolodin.ru/index.html#formhttp://allvega.webvolodin.ru/about.htmlhttp://allvega.webvolodin.ru/catalog.htmlhttp://allvega.webvolodin.ru/contacts.htmlhttp://allvega.webvolodin.ru/news.htmlhttp://allvega.webvolodin.ru/reg.htmlбудет так же страница Товара (с ценой, без возможности покупки через корзину)Необходимо на данном этапе, чтобы определялся город, работала регистрация, поиск по сайтуСледующий этап (за отдельные деньги) - покупка через корзину и прочие доработки

4 года назад
guest_16166534249307
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Заявки фрилансеров

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