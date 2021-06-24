Система скидок в WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки1344 просмотра

Нужно добавить систему скидок в woocommerce.

Скидка должна быть накопительной от сумм заказа и привязанной к пользователю.

К примеру он купил в этом месяце на 10000 рублей - скидка 3 % на все товары, в следующем месяце на 5000 рублей итого скидка будет идти уже от 15000 рублей - 5 %

Можно плагин - но бесплатный

В комментарии к заказу предложите свою цену

WooCommerceWordPress
4 года назад
Nikita1989
Никита 
36 лет
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Был
3 года назад

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Роман
 
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Денис
 
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