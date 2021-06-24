Требуется перенос сайта с платформы Tilda на Wordpress. Необходимо определить сроки и бюджет, а также расписать этапы работы с разбивкой на оплату за каждый из них. Уточните, когда возможно начать выполнение проекта и задайте вопросы по его реализации.
Система скидок в WordPress
Нужно добавить систему скидок в woocommerce.
Скидка должна быть накопительной от сумм заказа и привязанной к пользователю.
К примеру он купил в этом месяце на 10000 рублей - скидка 3 % на все товары, в следующем месяце на 5000 рублей итого скидка будет идти уже от 15000 рублей - 5 %
Можно плагин - но бесплатный
В комментарии к заказу предложите свою цену
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