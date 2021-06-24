Нужно добавить систему скидок в woocommerce.

Скидка должна быть накопительной от сумм заказа и привязанной к пользователю.

К примеру он купил в этом месяце на 10000 рублей - скидка 3 % на все товары, в следующем месяце на 5000 рублей итого скидка будет идти уже от 15000 рублей - 5 %

Можно плагин - но бесплатный

В комментарии к заказу предложите свою цену