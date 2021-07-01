Требуется завершить работу над сайтом на WordPress: натянуть верстку, разработать плагин для оптимизации, добавить метатеги, отредактировать раздел о фэн-шуй с примерами, оформить блок услуг и интегрировать отзывы из Instagram. Также необходимо загрузить сайт на хостинг и привязать домен.