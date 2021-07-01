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Завершен2 заявки1869 просмотров

Добрый день!

Имеется сайт на WP - необходимо внести ряд правок:

1. Добавить видео в фон в шапку

2. Поменять изображения фона в контенте

3. Изменить размеры шрифтов

4. Доработать анимацию

5. Изменить прелоадер

WordPress
4 года назад
4337003
Михаил 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$60
1 день
Escrow
Задача выполнена быстро и качественно. Спасибо!
Неоднократно работал с данным заказчиком. Все как обычно на высоте, рекомендую!

Заявки фрилансеров

DP_Studio
Дмитрий 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
Максим
 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
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