Необходимо изменить дизайн главной страницы сайта на WordPress, добавив область меню с уникальным дизайном для мобильной и десктопной версий. Подробности будут обсуждены с выбранными исполнителями. Укажите примерную цену, сроки выполнения и способ оплаты.
Доделать сайт разместить на хостинге
Требуется натянуть верстку на вордпрес, сделать плагин оптимизации, добавить метатеги, отредактировать раздел проблемы при плохом фэн-шуй ( вписать примеры ), блок услуги оформить по человечески, добавить отзывы из инстаграмм, загрузить на хостинг и привязать домен
Заявки фрилансеров
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