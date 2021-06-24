Доделать сайт разместить на хостинге

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок260 просмотров

Требуется натянуть верстку на вордпрес, сделать плагин оптимизации, добавить метатеги, отредактировать раздел проблемы при плохом фэн-шуй ( вписать примеры ), блок услуги оформить по человечески, добавить отзывы из инстаграмм, загрузить на хостинг и привязать домен

http://demo62.ru/fang/

WordPress
4 года назад
Bammbino
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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