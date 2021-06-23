Необходимо внести изменения в верстку сайта dezishop.ru на bitrix с шаблоном aspro next. Удалить фильтры по цене и кнопки, оставить только фильтр по бренду. Фильтр должен быть размещен в одну строку с сортировкой и представлен в виде выпадающего списка, позволяющего выбирать несколько брендов одновременно. Укажите сроки и стоимость выполнения работы.