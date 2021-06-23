Внести доработки в сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки1821 просмотр

Всем привет. На сайт необходимо внести правки.

ТЗ на правки https://docs.google.com/document/d/1pK-_otdD3RHYdITS7SHBlvsQCVBvCt0YlsJbzgMPrDU/edit?usp=sharing

Интересует срок и стоимость. Спасибо.

4 года назад
nastena08520852
Анастасия 
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