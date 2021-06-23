Требуется создать полную копию сайта gazony.com на платформе CMS Simple. Необходимо указать стоимость проекта и сроки выполнения работы. Ожидается качественная реализация с сохранением всех функций оригинала.
Внести доработки в сайт
Всем привет. На сайт необходимо внести правки.
ТЗ на правки https://docs.google.com/document/d/1pK-_otdD3RHYdITS7SHBlvsQCVBvCt0YlsJbzgMPrDU/edit?usp=sharing
Интересует срок и стоимость. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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