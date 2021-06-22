Разработка сайта (интернет-магазин) на битриксе (CMS Bitrix)

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок1244 просмотра

Разработка сайта (интернет-магазин) по готовой верстке на битриксе (cms bitrix).

Требования: Сертификаты битрикса. Актуальные кейсы по интернет-магазинам.

ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит.

Много интересных проектов. Оплата вовремя. Адекватный, компетентный заказчик.

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