На сайте в одном блоке не отображается стиль заголовка, в админке отображается правильно, на странице сайта нет. Во всех остальных блоках заголовки отображаются корректно. Постоплата.
Разработка сайта (интернет-магазин) на битриксе (CMS Bitrix)
Разработка сайта (интернет-магазин) по готовой верстке на битриксе (cms bitrix).
Требования: Сертификаты битрикса. Актуальные кейсы по интернет-магазинам.
ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит.
Много интересных проектов. Оплата вовремя. Адекватный, компетентный заказчик.
Заявки фрилансеров
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