Исправить ошибку в мобильной версии Safari сайта на wordpress

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка2162 просмотра

В мобильной версии на айфоне в Safari не работает кнопка "выбрать изображение" 

При нажатии на "выбрать изображение" в разделе планировка завершается процедура добавления объекта 

https://booking-sochi123.ru/

WordPress
4 года назад
guest_1624293874564
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Всеволод
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад

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